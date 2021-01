Giampaolo: “Non abbiamo snobbato la competizione. Meité? E’ in uscita” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport al termine della gara di Coppa Italia persa ai calci di rigore contro il Milan: “La squadra ha fatto bene, è stata competitiva per quello che era il nostro obiettivo. Centoventi minuti sono una beffa e noi giochiamo sabato: non ci sono tempi di recupero giusti, sarà la quinta partita in tredici giorni quindi posso dire che è un calendario che non mi piace affatto. Ai rigori ci siamo giocati una bella chance, non abbiamo snobbato la competizione: c’è delusione, ora dobbiamo riorganizzarci per la prossima importante sfida contro lo Spezia”. Davanti avete creato poco, è un peccato“Alla squadra ho chiesto di giocare, non ci sono tornei diversi dagli altri: non siamo grandi palleggiatori ma si può fare meglio rispetto a quanto ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Marco, allenatore del Torino, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport al termine della gara di Coppa Italia persa ai calci di rigore contro il Milan: “La squadra ha fatto bene, è stata competitiva per quello che era il nostro obiettivo. Centoventi minuti sono una beffa e noi giochiamo sabato: non ci sono tempi di recupero giusti, sarà la quinta partita in tredici giorni quindi posso dire che è un calendario che non mi piace affatto. Ai rigori ci siamo giocati una bella chance, nonla: c’è delusione, ora dobbiamo riorganizzarci per la prossima importante sfida contro lo Spezia”. Davanti avete creato poco, è un peccato“Alla squadra ho chiesto di giocare, non ci sono tornei diversi dagli altri: non siamo grandi palleggiatori ma si può fare meglio rispetto a quanto ...

