Ghirelli rieletto presidente Lega Pro "Sostenibilità e riforma tornei" (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Francesco Ghirelli guiderà la Lega Pro anche per il quadriennio 2021/2024. Il presidente uscente, in carica da fine 2018 dopo il passaggio di Gabriele Gravina in Federcalcio, ha ricevuto un ampio consenso dall'assemblea riunita a Fiumicino: Ghirelli ha ottenuto 49 voti, mentre lo sfidante Andrea Borghini ha raccolto appena tre preferenze, con quattro schede bianche e un club astenuto. "Sono molto contento – ha dichiarato il presidente – e non sono spaventato. Se lo fossi me ne sarei andato, non avrei percorso questa strada. Ma questo non vuol dire che non sono preoccupato dalla situazione: dopo la prima elezione ero molto emozionato, ora sono più consapevole del lavoro da fare e non a caso ho lavorato con determinazione per avere una squadra forte e unita. Ritengo ci siano ...

