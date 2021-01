GfVip, la gaffe di Mario Ermito sui social: cosa ha scritto dopo l’eliminazione dal reality (Di martedì 12 gennaio 2021) dopo essere stato eliminato dalla casa del GfVip, Mario Ermito pubblica un post affettuoso sui social. Ma la gaffe è dietro l’angolo e il popolo dei social non perdona.LEGGI ANCHE: L’ex di Mario Ermito fa una rivelazione sul conto del concorrente del GfVip: cosa confessaLa sua eliminazione è stata accolta con favore dal popolo del web e tanti sono i commenti sui social a tal riguardo. Come se non bastasse però, Ermito si è reso involontariamente ulteriore bersaglio.“La casa? È castello e isola, torre e caverna, miracolo e quotidianità, ordine e calore, e la voce delle cose che ci aspettano ogni giorno al nostro rientro. – scrive Mario ... Leggi su funweek (Di martedì 12 gennaio 2021)essere stato eliminato dalla casa delpubblica un post affettuoso sui. Ma laè dietro l’angolo e il popolo deinon perdona.LEGGI ANCHE: L’ex difa una rivelazione sul conto del concorrente delconfessaLa sua eliminazione è stata accolta con favore dal popolo del web e tanti sono i commenti suia tal riguardo. Come se non bastasse però,si è reso involontariamente ulteriore bersaglio.“La casa? È castello e isola, torre e caverna, miracolo e quotidianità, ordine e calore, e la voce delle cose che ci aspettano ogni giorno al nostro rientro. – scrive...

Dan_Lorenz_ : È come quando disse che si sentiva 'handicappata' durante il cruciverbone a Non è la Rai... poi la Bonaccorti le fe… - FredMosby_ : Sto leggendo i vostri tweet con tutte le gaffe terribili e i merdoni pestati qui e lì da Alf & Co. nel corso di que… - sanpietrus : Antonella prima gaffe che fai #GFVIP - GossipItalia3 : GFVip 5, Cecilia Capriotti terribile gaffe sul razzismo: Enock furioso sui social #gossipitalianews - agrega3006 : Elisabetta, amore mio, Tommy con “lei” si riferiva a Giulia, non a te. Anche meno! ?????? #gregorelli #prelemi #gfvip… -