GFVIP, Dayane Mello sbugiardata dalla mamma: «Mai fatto la prostituta». La modella gela tutti: «Non c?è mai stata». (Di martedì 12 gennaio 2021) L?infanzia di Dayane è stata... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) L?infanzia di...

GrandeFratello : La vita non è stata semplice per Dayane... il suo racconto nella Casa di #GFVIP è stato intenso e drammatico. - GrandeFratello : A Dayane viene mostrato un videomessaggio di sua madre... la storia di un'infanzia difficile, un racconto doloroso… - GrandeFratello : Serata di grandi sorprese per i nostri Vipponi: in particolare, Dayane avrà la possibilità di rivedere la sua mamma… - ShinNihonKikaku : Buongiorno e un felice martedi a tutti!!! Cecilia che fa allusioni sui voti dal Brasile per Dayane e la prende in… - HedaLexaIsBack : RT @cestlaviemacher: Posso dire che mi fa schifo che un programma televisivo arrivi a tanto? Sì sto parlando della questione Dayane e la m… -