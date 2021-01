GFVIP, Alfonso Signorini si scusa con Samantha De Grenet ma la Elia torna all'attacco: 'Strumentalizzi un tumore' (Di martedì 12 gennaio 2021) si scusa con ma la Elia torna all'attacco: 'Strumentalizzi un tumore'. Mea culpa in diretta del conduttore dopo l'accesa discussione della scorsa settimana che ha generato non poche polemiche sia ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) sicon ma laall': 'un'. Mea culpa in diretta del conduttore dopo l'accesa discussione della scorsa settimana che ha generato non poche polemiche sia ...

GfVip: il post di TaylorMega contro ElisabettaGregoraci

Mentre la Gregoraci era impegnata nel confronto con Giulia e Pierpaolo al Gf Vip, Taylor Mega ha colto l'occasione per lanciarle una frecciatina ...

Alfonso Signorini si scusa per il furioso scontro Elia-De Grenet al GF Vip: le sue parole

Il conduttore in diretta tv dice di aver fatto ‘un grande errore’ Dopo la polemica sul social per la bagarre tra le due la scorsa settimana, fa ammenda Alfonso Signorini si scusa con i telespettatori ...

