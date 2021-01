GF Vip: Tommaso Zorzi rivela “Stefania me lo ha chiesto” (Di martedì 12 gennaio 2021) Tommaso Zorzi, continua ad essere uno dei personaggi più discussi all’interno della casa del Grande Fratello Vip,insieme alla sua amica Cecilia Capriotti. Ed è proprio durante una lunga chiacchierata tra i due, che Tommaso confessa alla sua amica, che Stefania Orlando, altra protagonista del GF di questa edizione, gli avrebbe chiesto tempo addietro di fingere L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 12 gennaio 2021), continua ad essere uno dei personaggi più discussi all’interno della casa del Grande Fratello Vip,insieme alla sua amica Cecilia Capriotti. Ed è proprio durante una lunga chiacchierata tra i due, checonfessa alla sua amica, cheOrlando, altra protagonista del GF di questa edizione, gli avrebbetempo addietro di fingere L'articolo Curiosauro.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che i primi VIP salvi sono Maria Teresa, Dayane e Tommaso! - aurora26010 : RT @sensates99: Ma esattamente, tutte le persone che vengono a buttare merda su Tommaso, Francesco o Stefania su questo # e in particolare… - Ilaria592548782 : RT @sensates99: Ma esattamente, tutte le persone che vengono a buttare merda su Tommaso, Francesco o Stefania su questo # e in particolare… - g1usy22 : RT @sensates99: Ma esattamente, tutte le persone che vengono a buttare merda su Tommaso, Francesco o Stefania su questo # e in particolare… - giovanna30573 : RT @sensates99: Ma esattamente, tutte le persone che vengono a buttare merda su Tommaso, Francesco o Stefania su questo # e in particolare… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Tommaso GF Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, il ricordo di quella serata nella Casa: una delle più belle Il Messaggero Maria Teresa Ruta sbotta: “Mi sono rotta di sentire parlare alle spalle”

GF Vip, Maria Teresa Ruta amareggiata a causa di Cecilia: “Mi dispiace se ci sta male”. Sempre nel corso della serata Maria Teresa Ruta ha continuato a sfogarsi, e a rassicurarla nella piscina ci ha p ...

Grande Fratello Vip 2020/ Diretta e eliminato: 4 donne in nomination

Grande Fratello Vip 2020, anticipazioni, eliminato e nomination oggi, 11 gennaio: Mario Ermito fuori dalla casa, Dayane, Cecilia, Carlotta e Stefania in nomination ...

GF Vip, Maria Teresa Ruta amareggiata a causa di Cecilia: “Mi dispiace se ci sta male”. Sempre nel corso della serata Maria Teresa Ruta ha continuato a sfogarsi, e a rassicurarla nella piscina ci ha p ...Grande Fratello Vip 2020, anticipazioni, eliminato e nomination oggi, 11 gennaio: Mario Ermito fuori dalla casa, Dayane, Cecilia, Carlotta e Stefania in nomination ...