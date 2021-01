GF Vip Tommaso Zorzi | la sorella Gaia lo gela dopo la lite con Stefania | “Chissà che film mentali si farebbe” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 12 gennaio 2021)traOrlando Sabato notte all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 si è consumata una nuovatraOrlando. I due si amano e si odiano visto che nelle ultime settimane hanno discusso molte volte. Un’incomprensione, l’ultima in ordine di tempo, avvenutala festa brasiliana che sta facendo discutere nella casa più spiata d’Italia ma anche fuori. Sui vari social network gli utenti difendono il suo preferito e anche gli altri inquilini si sono schierati con l’uno o con l’altro. La bionda conduttrice si è infastidita perché il rampollo meneghino si è avvicinato a Dayane Mello, con la quale ha sempre avuto dei risentimenti, ma l’ex di Iconize non sembra sentirsi in colpa. ...