GF Vip, Rosalinda in crisi dopo il messaggio del fidanzato: lo sfogo dopo la puntata (Di martedì 12 gennaio 2021) Già nelle precedenti puntate, durante una nomination, Alfonso Signorini aveva messo la pulce nell'orecchio di Rosalinda, ex Adua Del Vesco, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5. Una sorta di frecciatina riguardo al fidanzato di cui la Cannavò non avrebbe mai chiesto alcuna notizia. In quell'occasione la vippona si era difesa dicendo di parlare ininterrottamente di lui all'interno della casa ma ora i sospetti che possa esserci qualcosa dietro questo "silenzio" iniziano a venire a galla. Rosalinda in crisi: i dubbi sul suo fidanzamento Rosalinda Cannavò è una donna inquieta all'interno della casa del reality, soprattutto sentimentalmente parlando. Ci sono pensieri nell'animo della vippona che sembrano tormentarla e iniziano a farsi sempre più insistenti i dubbi che l'attrice stia ...

