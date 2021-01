Gf Vip. Maria Teresa Ruta choc, crisi di pianto e urla furiose: «Mi sono rotta i cogl***». Intervengono gli altri (Di martedì 12 gennaio 2021) Maria Teresa Ruta choc al Gf Vip, crisi di pianto e urla furiose: «Mi sono rotta i cogl***». Intervengono gli altri. Momenti di forte tensione, pochi minuti fa, nella casa... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021)al Gf Vip,di: «Mi».gli. Momenti di forte tensione, pochi minuti fa, nella casa...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che i primi VIP salvi sono Maria Teresa, Dayane e Tommaso! - trash_italiano : SEMPRE CONVINTISSIMO CHE I DESTINATARI DELLA POSTA NON SIANO FAN DEI VIP CHE ENTRANO: MARIA LI PIAZZA E LORO, MUTI,… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #MariaTeresaRuta ha un crollo nervoso: il durissimo sfogo che ha lasciato sotto choc gli inquilini dell… - Antonio98854326 : Ci sono molteplici sfoghi nelle donne ma quella di Maria Teresa e disperazione esplosione incontrollata non c'è nul… - Antonio98854326 : Al grande fratello vip il sostegno dei vip d'una certa età non c'è stato voi li avete mesi appositivamente perché c… -