Gf Vip. Maria Teresa Ruta choc, crisi di pianto e urla furiose: 'Mi sono rotta i cogl***'. Intervengono gli altri (Di martedì 12 gennaio 2021) choc al , crisi di pianto e urla furiose: ' Mi sono rotta i cogl*** '. Intervengono gli altri. Momenti di forte tensione, pochi minuti fa, nella casa più spiata d'Italia. Durante la cena, una battuta ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021)al ,di: ' Mi'.gli. Momenti di forte tensione, pochi minuti fa, nella casa più spiata d'Italia. Durante la cena, una battuta ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che i primi VIP salvi sono Maria Teresa, Dayane e Tommaso! - trash_italiano : SEMPRE CONVINTISSIMO CHE I DESTINATARI DELLA POSTA NON SIANO FAN DEI VIP CHE ENTRANO: MARIA LI PIAZZA E LORO, MUTI,… - gio9151 : In pratica hanno fatto sbroccare l'unica vera vip la dentro, Maria Teresa ?? #gfivp - shipstellari : RT @TrashFair: Troppo spesso passa in sordina il fatto che MTR a parte essere una grande donna, è una delle poche lì dentro veramente VIP,u… - TrashFair : Troppo spesso passa in sordina il fatto che MTR a parte essere una grande donna, è una delle poche lì dentro verame… -