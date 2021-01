GF Vip, il caso Dayane Mello finisce nei Tg brasiliani: “Ha ricevuto offese razziste in Italia” (VIDEO) (Di martedì 12 gennaio 2021) Il caso Dayane Mello finisce nei Tg del Brasile Dallo scorso settembre Dayane Mello è all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Un’esperienza che in questi mesi l’hanno fatta diventare una vera e propria celebrità nel suo Paese d’origine, ovvero il Brasile. Inoltre, in Sud America è arrivato il messaggio che l’ex compagna di Stefano Sala sarebbe stata presa di mira dai concorrenti del reality show di Canale 5, è stata bersagliata dal pubblico Italiano. Ma non è finita qui, i brasiliani infatti, pensano che noi l’abbiamo offesa rivolgendole delle offese razziste ed offese misogine sui veri social network e sul web. In Sud America dicono che la geffina abbia ricevuto frasi ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 12 gennaio 2021) Ilnei Tg del Brasile Dallo scorso settembreè all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Un’esperienza che in questi mesi l’hanno fatta diventare una vera e propria celebrità nel suo Paese d’origine, ovvero il Brasile. Inoltre, in Sud America è arrivato il messaggio che l’ex compagna di Stefano Sala sarebbe stata presa di mira dai concorrenti del reality show di Canale 5, è stata bersagliata dal pubblicono. Ma non è finita qui, iinfatti, pensano che noi l’abbiamo offesa rivolgendole delleedmisogine sui veri social network e sul web. In Sud America dicono che la geffina abbiafrasi ...

Salvo1296_ : @SicilianoSum A Dubai la vita è tornata quasi alla normalità. Non credo sia un caso che molti vip ci abbiano passat… - Maria__Corbo : @maparliamodiCC Quelli che hanno visto i vip non ci ho fatto caso sinceramente. - danitrash77 : Gf Vip 6 con Alfy Pupo e qualche clown a caso #GFVIP - RominaMercanti : @dajede_ infatti ma facci caso in generale si prende per somiglianze quando si vede stesse'pettinature' e colori, i… - svftgregoraci : @_enxhhi si raga la page instagtam -