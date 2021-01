GF Vip, Cecilia Capriotti chiarisce con Maria Teresa Ruta: “Non sono mica un caso umano” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un chiarimento davvero molto atteso al GF Vip in questo momento visto tutto quanto accaduto fra Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta. Le due anche se non sono migliori amiche hanno imparato a conoscersi e di certo il litigio che ne è scaturito stasera davvero era completamente inaspettato. Un duro scontro fra Maria Teresa Ruta e Cecilia Capriotti su base della nomination che la prima avrebbe fatto nei confronti della seconda. La lite era scoppiata in modo forte ed aveva interessato tutta la casa che si era prontamente precipitata verso l’una e verso l’altra nel tentativo di calmare soprattutto Maria Teresa che era una furia. Poi arriva il chiarimento, intanto però sui ... Leggi su instanews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un chiarimento davvero molto atteso al GF Vip in questo momento visto tutto quanto accaduto fra. Le due anche se nonmigliori amiche hanno imparato a conoscersi e di certo il litigio che ne è scaturito stasera davvero era completamente inaspettato. Un duro scontro frasu base della nomination che la prima avrebbe fatto nei confronti della seconda. La lite era scoppiata in modo forte ed aveva interessato tutta la casa che si era prontamente precipitata verso l’una e verso l’altra nel tentativo di calmare soprattuttoche era una furia. Poi arriva il chiarimento, intanto però sui ...

Connie9415 : @norrisandirwin Si ho appena visto sul 'GF VIP di un'ora fa'. Comunque è stata la goccia che ha fatto traboccare il… - gieffepparo : Possibile che una persona stupenda come Maria Teresa, dopo quattro mesi di GF VIP in cui non si è mai risparmiata,… - gipsy6702 : Come vorrei che Cecilia fosse eliminata...non dal Grande Fratello Vip, ma dal pianeta ?? #tzvip - mo_zanotti : carlotta che da' ragione sull'aggressività di tommaso con cecilia mi pare una ripicca per la nomination ricevuta...… - Gloria9623 : AGCOM ha aperto un'istruttoria dopo lo spoiler della Capriotti sui voti brasiliani #tzvip #sovip continuiamo con… -