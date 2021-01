GF Vip, Alfonso Signorini sorprende tutti: “Ho sbagliato, chiedo scusa” (Di martedì 12 gennaio 2021) Il conduttore del GF Vip ammette le sue colpe in diretta tv e chiede scusa al pubblico per il suo comportamento. Ecco cos’è successo durante la puntata del reality di canale cinque. Alfonso Signorini è rimasto profondamente turbato dall’episodio successo nella penultima diretta del GF Vip e ieri sera ha colto l’occasione per scusarsi con L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 12 gennaio 2021) Il conduttore del GF Vip ammette le sue colpe in diretta tv e chiedeal pubblico per il suo comportamento. Ecco cos’è successo durante la puntata del reality di canale cinque.è rimasto profondamente turbato dall’episodio successo nella penultima diretta del GF Vip e ieri sera ha colto l’occasione perrsi con L'articolo proviene da Leggilo.org.

