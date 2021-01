‘Gf Vip 5’ | Maria Teresa Ruta ha un crollo nervoso | il durissimo sfogo che ha lasciato sotto choc gli inquilini della Casa

Leggi su isaechia

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip 5 si avvia alla conclusione e la tensione è ormai alle stelle. Alcuni giorni fa Stefania Orlando e Tommaso Zorzi avevano avuto un duro litigio, mentre questa volta a cedere è stata. La showgirl, già alcune ore fa, aveva avuto una lite con Cecilia Capriotti a causa delle nomination fatte nella puntata di ieri sera. La misura per laè stata colma però nel momento in cui, durante la cena, Cecilia ha fatto una battuta alla showgirl lamentandosi del suo incessante russare di notte. A quel puntosi è mostrata ferita, ha raggiunto la piscina ed è scoppiata in una valle di lacrime. Gli altri concorrenti l’hanno raggiunta per tentare di consolarla, ma la vippona ha reagito con un duro: Basta, non ho ragione! Mi ...