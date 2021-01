‘Gf Vip 5’, la reazione di Rosalinda Cannavò dopo il video del fidanzato Giuliano Condorelli: “Non sto dicendo che non sono innamorata, però…” (Di martedì 12 gennaio 2021) Doveva essere una bellissima sorpresa, quella ricevuta ieri sera al Grande Fratello Vip 5 da Rosalinda Cannavò, ma sembra aver scatenato non poche perplessità, invece, nella gieffina. Il fidanzato Giuliano Condorelli, infatti, in occasione del loro anniversario di fidanzamento, ha voluto mandarle un videomessaggio in cui le ha ribadito di amarla e di aspettarla una volta finita questa avventura in Casa. “Consapevolezze è la parola chiave del tuo percorso“, ha detto nella clip Giuliano, “e di riflesso anche del mio. Ne ho maturate tante: una ci tengo a dirtela. Ovvero, che oggi più che mai ho capito la potenza indescrivibile dell’amore. Il nostro amore ci ha regalato molte gioie, ma altrettanta sofferenza che purtroppo, nella maggioranza dei casi, non è dipesa da noi. ... Leggi su isaechia (Di martedì 12 gennaio 2021) Doveva essere una bellissima sorpresa, quella ricevuta ieri sera al Grande Fratello Vip 5 da, ma sembra aver scatenato non poche perplessità, invece, nella gieffina. Il, infatti, in occasione del loro anniversario di fidanzamento, ha voluto mandarle unmessaggio in cui le ha ribadito di amarla e di aspettarla una volta finita questa avventura in Casa. “Consapevolezze è la parola chiave del tuo percorso“, ha detto nella clip, “e di riflesso anche del mio. Ne ho maturate tante: una ci tengo a dirtela. Ovvero, che oggi più che mai ho capito la potenza indescrivibile dell’amore. Il nostro amore ci ha regalato molte gioie, ma altrettanta sofferenza che purtroppo, nella maggioranza dei casi, non è dipesa da noi. ...

zazoomblog : Gf Vip Elisabetta Gregoraci diffida in diretta Giulia Salemi: «I miei avvocati hanno tutto». Lei è scioccata -… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, la reazione di #RosalindaCannavò dopo il video del fidanzato #GiulianoCondorelli: “Non sto dicendo che… - ilgiornale : Elisabetta Gregoraci è tornata da Dubai per l'ultima diretta del Grande Fratello Vip, ma il suo rientro in studio h… - b_dgyal39 : Ahahhahahhaha messi male eh.... Manco - BakshDark : @albertishina @Serry1501 Vai sul sito ufficiale del GF VIP -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip 'Grande Fratello Vip 5' | giorno 92 | commenti al live Zazoom Blog