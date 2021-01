‘Gf Vip 5’ | ecco quanto ha totalizzato la trentaduesima puntata del reality!

Leggi su isaechia

(Di martedì 12 gennaio 2021) Nuovo successo per il Grande Fratello Vip 5 conseguito ieri sera: ancora una volta la trasmissione condotta da Alfonso Signorini è riuscita a catalizzare l’attenzione del pubblico a casa, arrivando a sbaragliare la concorrenza. Su Canale 5, infatti, il reality targato Mediaset è riuscito a conquistare 3.290.000 spettatori con uno share del 19.6%, avendo decisamente la meglio su Rai 1, dove Beppe Fiorello con Penso che un sogno così si è fermato invece a 2.813.000 spettatori pari al 12.3% di share. Non è certo il risultato più significativo per questa edizione del Gf Vip, che sta prolungando ulteriormente la sua durata in virtù anche del forte seguito che la sta accompagnando, grazie a dei travolgenti concorrenti, capaci di creare dinamiche, regalare spensieratezza e un po’ di quel sano trash indispensabile in un momento di forte sconforto come quello che ha attualmente investito il ...