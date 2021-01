Geloni alle mani | rimedi naturali e come prevenirli

Leggi su chedonna

(Di martedì 12 gennaio 2021) In caso disi puòare in modo naturale così daviare il problema, scopriamo quali. Lespesso sono messe a dura prova soprattutto in inverno a causa delle temperature basse, può comparire la dermatite da freddo. Si nota subito perchè la pelle dellesi secca, al tatto risulta ruvida L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it