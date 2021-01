Galli: «Le regioni a colori non hanno funzionato, a breve saremo messi male» (Di martedì 12 gennaio 2021) Il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Agorà, su Rai 3. Ha contestato il sistema delle regioni a colori, preannunciando un peggioramento dell’epidemia a breve. «Il sistema delle regioni a colori diversi non ha funzionato, visto che quelle peggio messe sono attualmente le regioni che sono sempre state più o meno gialle. Per come si configura, la situazione ci dà elevate possibilità di essere messi male a breve. I dati indicano che siamo, non dico da capo, da in una situazione non tranquilla, con la possibilità di trovarci la prossima settimana con ospedali di nuovo in difficoltà». E non si tratta di terza ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 gennaio 2021) Il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Agorà, su Rai 3. Ha contestato il sistema delle, preannunciando un peggioramento dell’epidemia a. «Il sistema dellediversi non ha, visto che quelle peggio messe sono attualmente leche sono sempre state più o meno gialle. Per come si configura, la situazione ci dà elevate possibilità di essere. I dati indicano che siamo, non dico da capo, da in una situazione non tranquilla, con la possibilità di trovarci la prossima settimana con ospedali di nuovo in difficoltà». E non si tratta di terza ...

napolista : Galli: «Le regioni a colori non hanno funzionato, a breve saremo messi male» Ad Agorà: «I dati indicano la possibil… - emanueleph : Covid, l'infettivologo Galli: «Il sistema delle regioni a colori non funziona, a breve saremo messi male» - Massimiliana21 : RT @StefaniaFalone: Covid, l'infettivologo Galli: «Il sistema delle regioni a colori non funziona, a breve saremo messi male» - LucaStanisci : Covid, l'infettivologo Galli: «Il sistema delle regioni a colori non funziona, a breve saremo messi male» - Agenpress : Covid. Galli (Sacco Milano), sistema Italia a colori non funziona, messi male a breve -