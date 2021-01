Galli: “La politica fa affarucci mentre il Titanic affonda. Il sistema a colori non ha funzionato, rischio ospedali di nuovo in difficoltà a breve” (Di martedì 12 gennaio 2021) La difficile situazione del governo, con la crisi alle porte, e la pandemia che rischia di far tornare gli ospedali in difficoltà nel giro di qualche settimana. L’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, si dice “tediato” dalla “litigiosità” della politica che “dovrebbe essere la funzione responsabile di questo Paese”. E invece “continua a farsi i propri affarucci in una situazione in cui l’orchestra suona e il Titanic affonda”. Un’impressione che, a suo avviso, “forse hanno anche gli italiani, e che magari dovrebbe essere ricordata sia dai politici sia da tutto il mondo del commento alla politica”, dice ad Agorà su Rai3. Il tutto mentre gli esperti temono una nuova recrudescenza del contagio nelle settimane che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) La difficile situazione del governo, con la crisi alle porte, e la pandemia che rischia di far tornare gliinnel giro di qualche settimana. L’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo, si dice “tediato” dalla “litigiosità” dellache “dovrebbe essere la funzione responsabile di questo Paese”. E invece “continua a farsi i propriin una situazione in cui l’orchestra suona e il”. Un’impressione che, a suo avviso, “forse hanno anche gli italiani, e che magari dovrebbe essere ricordata sia dai politici sia da tutto il mondo del commento alla”, dice ad Agorà su Rai3. Il tuttogli esperti temono una nuova recrudescenza del contagio nelle settimane che ...

