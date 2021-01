Galli al governo: “L’Italia multicolor non funziona. La politica fa i suoi affarucci e il Titanic affonda” (Di martedì 12 gennaio 2021) Massimo Galli, intervenuto ad Agorà su Rai3 non usa inutili perifrasi e sul caos di governo e gli attacchi di Renzi, asserisce: «Mi tedia questa litigiosità che continuo a vedere nella politica, che dovrebbe essere la funzione responsabile di questo Paese». E che, invece, «continua a farsi i propri affarucci in una situazione in cui l’orchestra suona e il Titanic affonda. Questa è francamente l’impressione che forse hanno anche gli italiani». Un dato «che – insiste l’infettivologo – magari dovrebbe essere ricordato sia dai politici. Sia da tutto il mondo del commento alla politica». E nel frattempo, con la tavolozza dei colori di Conte che «non funziona», col virus siamo punto e “daccapo”. O meglio: secondo l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Massimo, intervenuto ad Agorà su Rai3 non usa inutili perifrasi e sul caos die gli attacchi di Renzi, asserisce: «Mi tedia questa litigiosità che continuo a vedere nella, che dovrebbe essere la funzione responsabile di questo Paese». E che, invece, «continua a farsi i propriin una situazione in cui l’orchestra suona e il. Questa è francamente l’impressione che forse hanno anche gli italiani». Un dato «che – insiste l’infettivologo – magari dovrebbe essere ricordato sia dai politici. Sia da tutto il mondo del commento alla». E nel frattempo, con la tavolozza dei colori di Conte che «non», col virus siamo punto e “daccapo”. O meglio: secondo l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di ...

SecolodItalia1 : Galli al governo: “L’Italia multicolor non funziona. La politica fa i suoi affarucci e il Titanic affonda”… - spina_barny : RT @globalistIT: - globalistIT : - Invinctus1 : @agorarai @MassimoGalli51 #ZonaBianca Io la trovo molto coerente e positiva, in più funziona anche come premio per… - Gigimangia104 : #Agora l’#Economia non reggerà per i troppi morti continuando di questo passo io #ristoratore a #Palermo non ho chi… -