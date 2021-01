Gaffe social per Belen: spaccia per sua la foto di un’altra (Di martedì 12 gennaio 2021) Belen Rodriguez e la Gaffe della foto Instagram (di un’altra) Belen Rodriguez inciampa in una “Gaffe” social dopo avere postato una foto sul suo profilo Instagram. Lo scatto al centro delle critiche ritrae due piedi con eleganti décolleté nere. “Sulle mie scarpe“, ha scritto nella didascalia la showgirl argentina. Peccato che le scarpe non siano sue, e nemmeno i piedi. Ad accorgersi della stranezza sono stati i fan più attenti che non si sono fatti “ingannare” da Belen. “La foto non è tua”, si legge nei commenti Instagram sotto la foto contestata. Lo stesso – “preciso e identico” – scatto in effetti è apparso tempo fa sul profilo della modella russa Maya Zoboshta. La 25enne russa ha rivendicato la ... Leggi su tpi (Di martedì 12 gennaio 2021)Rodriguez e ladellaInstagram (diRodriguez inciampa in una “dopo avere postato unasul suo profilo Instagram. Lo scatto al centro delle critiche ritrae due piedi con eleganti décolleté nere. “Sulle mie scarpe“, ha scritto nella didascalia la showgirl argentina. Peccato che le scarpe non siano sue, e nemmeno i piedi. Ad accorgersi della stranezza sono stati i fan più attenti che non si sono fatti “ingannare” da. “Lanon è tua”, si legge nei commenti Instagram sotto lacontestata. Lo stesso – “preciso e identico” – scatto in effetti è apparso tempo fa sul profilo della modella russa Maya Zoboshta. La 25enne russa ha rivendicato la ...

