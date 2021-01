Fuori dal Coro, anticipazioni puntata di martedì 12 gennaio su Rete 4 (Di martedì 12 gennaio 2021) Fuori dal Coro, anticipazioni del programma di Mario Giordano in onda martedì 12 gennaio 2021 su Rete 4. Ospite Matteo Salvini. Dopo la lunga pausa natalizia, continua l’appuntamento settimanale con il programma talk del giornalista Mario Giordano, dal titolo “Fuori dal Coro” che andrà in onda con una nuova puntata, martedì 12 gennaio 2021 alle 21:20 su Rete 4. Nella puntata di stasera, documenti esclusivi sull’inchiesta del piano pandemico e nuove rivelazioni del ricercatore dell’OMS Francesco Zambon. In studio ci sarà anche Matteo Salvini. Gli altri argomenti della puntata di martedì 12 gennaio 2021 Nel corso della ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 12 gennaio 2021)daldel programma di Mario Giordano in onda122021 su4. Ospite Matteo Salvini. Dopo la lunga pausa natalizia, continua l’appuntamento settimanale con il programma talk del giornalista Mario Giordano, dal titolo “dal” che andrà in onda con una nuova122021 alle 21:20 su4. Nelladi stasera, documenti esclusivi sull’inchiesta del piano pandemico e nuove rivelazioni del ricercatore dell’OMS Francesco Zambon. In studio ci sarà anche Matteo Salvini. Gli altri argomenti delladi122021 Nel corso della ...

borghi_claudio : Sempre dal 'Corriere' di domani. Assurdità fuori scala. Quindi fra le condizionalità del recovery fund c'è anche q… - borghi_claudio : Mamma mia che schifezza... Tutto sto casino per mettere BETTINI sottosegretario facendo fuori l'unico passabile del… - StefanoFassina : Cari @Mov5Stelle @pdnetwork è umiliante, oltre che perdente, farsi dettare l’agenda politica e programmatica da… - trimpa48 : RT @laura_ceruti: Datemi una sola ragione per cui questo carneade, Conte, tirato fuori dal cilindro di Grillo, che è stato per un anno e me… - buahdrunkgods : Io spero davvero che il rapporto fuori dal gf non si rovini... È l'amicizia (si, ho detto amicizia lol) più bella e… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuori dal RETE 4 - “ FUORI DAL CORO “ * « MARTEDÌ 12 GENNAIO MARIO GIORDANO INTERVISTERÀ MATTEO SALVINI agenzia giornalistica opinione Fuori dal Coro, anticipazioni puntata di martedì 12 gennaio su Rete 4

Fuori dal Coro anticipazioni e video puntata martedì 12 gennaio 2021 su Rete 4. Chi sono gli ospiti e gli argomenti della puntata di stasera.

Le notizie del 9 gennaio sul Coronavirus

Le notizie sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 9 gennaio 2021. Oggi registrati ulteriori 19.978 contagi e 483 morti per Covid. Tutta Italia torna in zona arancione e lo sa ...

Fuori dal Coro anticipazioni e video puntata martedì 12 gennaio 2021 su Rete 4. Chi sono gli ospiti e gli argomenti della puntata di stasera.Le notizie sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 9 gennaio 2021. Oggi registrati ulteriori 19.978 contagi e 483 morti per Covid. Tutta Italia torna in zona arancione e lo sa ...