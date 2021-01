Frasi della buonanotte | ecco le migliori di oggi 12 gennaio

Leggi su giornal

(Di martedì 12 gennaio 2021)a tutti! Questa lunga giornata volge al termine ed è ora il momento di rilassarci e per ricaricarci ed affronta la giornata di domani. Noi ci scambiamo la, condividetela con chi vi è più caro. Sei la finestra a volte verso cui indirizzo parole di notte, quando mi splende il cuore.(Alda Merini) Da quali stelle siamo caduti per incontraci qui?(Friedrich Nietzsche) Il successo è poter coricarsi ogni sera con l’anima in pace.(Paulo Coelho) Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore.(William Shakespeare) Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore.(William ...