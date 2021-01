Francia | vaccinazioni a rilento E monta la protesta | “Siamo la vergogna del mondo”

you_trend : I dati @OurWorldInData sulle vaccinazioni nei principali Paesi europei: l'Italia ha somministrato la prima dose all… - Rossana_Capo : RT @GeorgeSpalluto: ITALIA sempre più 1^ per dosi somministrate nell'Unione Europea (tra parentesi la % di popolazione vaccinata) #vaccino… - henryejune : RT @GeorgeSpalluto: ITALIA sempre più 1^ per dosi somministrate nell'Unione Europea (tra parentesi la % di popolazione vaccinata) #vaccino… - GeorgeSpalluto : ITALIA sempre più 1^ per dosi somministrate nell'Unione Europea (tra parentesi la % di popolazione vaccinata)… - fisicoperaria : @AnnDePa @Ruffino_Lorenzo Se quelli dell'Italia sono avvolti nella nebbia, quelli di UK e Francia sono sepolti sott… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia vaccinazioni

"Stiamo andando bene, perché esistono già tre vaccini sicuri ed efficaci e presto ne arriveranno molti altri. Ma se non facciamo tutti uno sforzo in più, non è certo che finirà bene, per lo meno a bre ...Arrivato in Italia il primo carico di vaccini della casa farmaceutica Moderna, la seconda dopo Pfizer-BioNTech che ha ricevuto l’ok alla somministrazione da Ema in Europa e Aifa in Italia. Il carico è ...