Francia: Le Maire, 'una sfida raggiungere obiettivo pil +6% in 2021'

Parigi, 12 gen. (Adnkronos) – "Vogliamo avere un dato il più elevato possibile per il 2021. Avevamo previsto un pil in crescita del 6%, questo dato è una sfida". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'Les Echos', è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire nel corso dei suoi auguri alla stampa transalpina. "Per ora manteniamo questo obiettivo ma è evidente che sarà rivisto se la situazione sanitaria cambierà", riferiscono al quotidiano economico fonti del ministero. "E' la rapidità della campagna di vaccinazione che ci proteggerà della crisi economica", ha sottolineato dal canto suo Le Maire.

Il potere degli sciamani dei social va regolamentato

La cancelliera Angela Merkel ritiene sia “problematico” che sia stato bloccato in modo completo l’account twitter di Donald Trump. Così la Francia, le cui autorità hanno sottolineato che non spetta ai ...

