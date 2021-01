Francesco Oppini, dove vive l’ex gieffino? La casa lascia senza parole (Di martedì 12 gennaio 2021) Francesco Oppini dopo il Gf Vip ha comprato una meravigliosa casa grazie all’aiuto di Alba Parietti, l’ex gieffino si è trasferito insieme alla fidanzata Da poco Francesco Oppini ha fatto sapere di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 12 gennaio 2021)dopo il Gf Vip ha comprato una meravigliosagrazie all’aiuto di Alba Parietti,si è trasferito insieme alla fidanzata Da pocoha fatto sapere di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Em3rre : Perle di saggezza. A: 'Come disse il buon Francesco Oppini siamo su due binari completamente diversi, uno va a Nord… - conduceZorzi : RT @Fiorenz69511770: ??'Aveva ragione Francesco Oppini'?? ??'Avete visto che aveva ragione Tommaso?'?? #tzvip - Mosca_Bianca1 : RT @lessoconlapeara: la cosa che mi fa ridere è che, probabilmente, la produzione ha scelto un hotel in culo ai lupi per evitare che la gen… - amati_89 : RT @ontherisingmoon: Ma il fidanzato di Rosalinda che la considera una sorella? Sarà della stessa scuola di Francesco Oppini. - gphotodi : RT @martinberote: Francesco Maria Oppini in tendenza senza aver neanche pronunciato una parola #tzvip -