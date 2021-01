Francesco Boccia: “Le restrizioni hanno evitato il lockdown nazionale” (Di martedì 12 gennaio 2021) Per il ministro agli Affari Regionali le restrizioni anti-Covid, nella seconda ondata, hanno evitato il lockdown nazionale. L’esponente del Pd guarda al futuro con ottimismo e chiede di vaccinare subito gli over 80 L’emergenza sanitaria da Covid-19 non è conclusa. L’Italia s’affanna per rientrare nei tempi previsti per la campagna vaccinale. Per gli esperti, entro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 12 gennaio 2021) Per il ministro agli Affari Regionali leanti-Covid, nella seconda ondata,il. L’esponente del Pd guarda al futuro con ottimismo e chiede di vaccinare subito gli over 80 L’emergenza sanitaria da Covid-19 non è conclusa. L’Italia s’affanna per rientrare nei tempi previsti per la campagna vaccinale. Per gli esperti, entro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Radio1Rai : #Covid Verso il nuovo Dpcm. Entrerà in vigore il 16 gennaio. Il ministro per gli affari regionali Francesco #Boccia… - svag58 : @N_DeGirolamo @nonelarena @La7tv Ma Nunzia a Francesco lo Boccia ??? - Stefano82070168 : RT @AGoodMag: 'Il sistema a fasce ci ha salvato due volte da un nuovo #Lockdown quello che sta succedendo in Europa è sotto gli occhi di tu… - AGoodMag : 'Il sistema a fasce ci ha salvato due volte da un nuovo #Lockdown quello che sta succedendo in Europa è sotto gli o… - marrone_tommaso : @F_Boccia @robersperanza : Non affannatevi, può darsi pure Che non ci sarà più bisogno Del vostro (incommensurab… -