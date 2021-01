Francesco Arienzo | carriera d’oro e la speciale amicizia con il famoso personaggio tv

Leggi su sologossip

(Di martedì 12 gennaio 2021) Chi è, tutti lo ricorderanno a Italia’s Got Talent: ecco qualche dettaglio sulla sua brillantee l’con Frank Matano. Lo vediamo nello studio televisivo di Stasera tutto è possibile:è unnoto alla tv per aver partecipato a Italia’s Got Talent. Parliamo di un attore comico napoletano, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.