Francesca Chillemi ha provato tutte le diete ma ha poi trovato il benessere

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 12 gennaio 2021)ex Miss Italia non la immaginiamo alle prese cone digiuni e invece a Oggi è un altro giorno ha confidato che le ha provate, sbagliando sempre (foto). Bellissima da sempre ma quando ha capito che l’importante è stare bene, è sentirsi bene, lo è diventata ancora di più. Non credeva che avrebbe vinto il concorso di Miss Italia, partecipò perché era un buon trampolino di lancio per realizzare il suo sogno, recitare.è ancora una volta nel cast di Che Dio ci aiuti, sempre tra i personaggi preferiti dal pubblico. Sta per lanciare una piattaforma di, nessun desiderio di perfezione ma appunto di. In 752, questo dovrebbe essere il nome scelto per la piattaforma, la splendida ...