«Fran Lebowitz – Una vita a New York» | perché il documentario di Martin Scorsese è imperdibile

(Di martedì 12 gennaio 2021) La prima volta che Martin Scorsese ha deciso di realizzare un documentario su Fran Lebowitz, una delle scrittrici e umoriste più famose d’America, è stato nel 2010. La rete era HBO e oggi, a distanza di 10 anni, è Netflix a permettere al regista di continuare a praticare l’intuizione geniale che ha avuto fin da subito: puntare una telecamera su Fran Lebowitz e lasciarla parlare di tutto, dell’America, di New York, delle sigarette, dei soldi, dell’umanità incurvita sugli smartphone che stringe tra le mani anche quando cammina e del talento che non può essere né ereditato né studiato a scuola perché «la cosa bella del talento è che è distribuito in maniera del tutto casuale, non lo compri e non lo impari». Nei sei episodi di Fran Lebowitz – Una vita a New York, titolo italiano ben meno efficace dell’originale, che era Pretend it’s a city, Fran parla e Martin ride a crepapelle a ogni cosa che dice, folgorato dalla causticità e dal nitore dei giudizi di una donna che è sempre rimasta fedele a sé stessa e ha sempre fatto il buono e il cattivo tempo pur restando ferma sulle sue posizioni. https://www.youtube.com/watch?v=MClMxqD-HNA