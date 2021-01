Forza Italia non avalla il lodo Bettini

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 gennaio 2021) L’ultima mano di poker della partita tra Conte e Renzi – quella in cui ognuno va a vedere il bluff dell’altro – fa carta straccia delle mediazioni finora in campo e relega gli altri a bordo campo. Dove, però, l’opposizione riesce a sentire l’odore del sangue.esclude qualsiasi ipotesi di sostegno a governi a trazione giallorossa. L’esistenza di un “” viene smentito consia dal portavoce Giorgio Mulé che dalle capogruppo Bernini e Gelmini. Mentre i vari e presunti “responsabili” - contattati nei giorni scorsi anche da sfiniti mediatori Dem – si sfilano uno dopo l’altro. Controcorrente Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che annuncia: “A crisi chiusa farò un’iniziativa per strutturare i parlamentari responsabili, un soggetto di centro che guarda a sinistra”. Poi ...