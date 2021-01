Fortitudo Bologna-Pinar Karsiyaka oggi | orario | tv | programma | streaming Champions League basket 2021

Leggi su oasport

(Di martedì 12 gennaio 2021), martedì 12 gennaio, alla “Unipol Arena” andrà in scena il match traKarisyaka, valido per la quinta giornata della2020-di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e. L’avventura europea degli emiliani è stata decisamente negativa, come testimoniano le quattro sconfitte in altrettante partite che ne hanno sancito l’eliminazione con ben due turni di anticipo. Inoltre, la sconfitta interna di domenica contro Trieste ha pregiudicato definitivamente l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia, rendendo ancor più nero l’umore degli emiliani. Luca Dalmonte potrà comunque ...