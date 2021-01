Formula 1 | il nuovo calendario del 2021 C’è una conferma importante

Leggi su instanews

(Di martedì 12 gennaio 2021) Liberty Media ha da poco comunicato ildella1 per la stagione. Alcune gare restano a rischio web sourceBuone notizie per gli italiani appassionati di corse automobilistiche e di1. Nella prossima stagione, infatti, le monoposto più veloci del mondo torneranno a sfrecciare sul circuito di Imola e lo faranno più precisamente nel weekend che andrà dal 16 al 18 aprile. La decisione è stata ufficializzata da Liberty Media che poco fa ha comunicato ildi1 per la stagione. In Italia ci sarà anche quest’anno il doppio appuntamento: oltre a Imola, si correrà anche a Monza il 12 settembre, appena dopo la pausa estiva. Ilcampionato del mondo inizierà il 28 marzo in Bahrein, ...