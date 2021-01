Formula 1, il nuovo calendario del 2021. C’è una conferma importante, l’Italia esulta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Liberty Media ha da poco comunicato il nuovo calendario della Formula 1 per la stagione 2021. Alcune gare restano a rischio web sourceBuone notizie per gli italiani appassionati di corse automobilistiche e di Formula 1. Nella prossima stagione, infatti, le monoposto più veloci del mondo torneranno a sfrecciare sul circuito di Imola e lo faranno più precisamente nel weekend che andrà dal 16 al 18 aprile. La decisione è stata ufficializzata da Liberty Media che poco fa ha comunicato il calendario di Formula 1 per la stagione 2021. In Italia ci sarà anche quest’anno il doppio appuntamento: oltre a Imola, si correrà anche a Monza il 12 settembre, appena dopo la pausa estiva. Il nuovo campionato del mondo inizierà il 28 marzo in Bahrein, ... Leggi su instanews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Liberty Media ha da poco comunicato ildella1 per la stagione. Alcune gare restano a rischio web sourceBuone notizie per gli italiani appassionati di corse automobilistiche e di1. Nella prossima stagione, infatti, le monoposto più veloci del mondo torneranno a sfrecciare sul circuito di Imola e lo faranno più precisamente nel weekend che andrà dal 16 al 18 aprile. La decisione è stata ufficializzata da Liberty Media che poco fa ha comunicato ildi1 per la stagione. In Italia ci sarà anche quest’anno il doppio appuntamento: oltre a Imola, si correrà anche a Monza il 12 settembre, appena dopo la pausa estiva. Ilcampionato del mondo inizierà il 28 marzo in Bahrein, ...

