Formula 1 | Grosjean toglie le bende dopo l'incidente | La foto delle mani (Di martedì 12 gennaio 2021) Romain Grosjean, rimasto ustionato nell'incidente di fine novembre al GP in Bahrain, ha mostrato su Twitter lo stato delle sue ferite. La mano sinistra non è ancora guarita, ma il… L'articolo Formula 1 Grosjean toglie le bende dopo l'incidente La foto delle mani proviene da Meteoweek.com.

