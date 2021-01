Fontana: 'Gallera ha voluto prendersi un periodo di riposo, la mia giunta non l'ha mai contestato' (Di martedì 12 gennaio 2021) commenta Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana , commenta a 'Mattino Cinque' il recente rimpasto della giunta regionale, che ha portato a un cambio all'assessorato al Welfare con l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 gennaio 2021) commenta Il presidente della regione Lombardia, Attilio, commenta a 'Mattino Cinque' il recente rimpasto dellaregionale, che ha portato a un cambio all'assessorato al Welfare con l'...

pfmajorino : Letizia Moratti dovrebbe essere la sostituta di #Gallera, grazie all'intervento di #Salvini . Con Fontana e c. che… - you_trend : ?? #BREAKING Giulio #Gallera si dimette da Assessore al Welfare della @RegLombardia Il Presidente #Fontana ha ann… - pfmajorino : #Fontana e #Salvini sono i responsabili principali di quel che sta accadendo. La sostituzione di Gallera non basta.… - ve10ve : RT @gadlernertweet: Il disinvolto scaricabarile con cui #Fontana liquida #Gallera e resta al suo posto come se non ne avesse condiviso in t… - stacce2021 : E niente, nun je la ponno fa... #Gallera #Moratti #Fontana -