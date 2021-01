Fondazione Vodafone con Fondazione Francesca Rava a sostegno dei reparti Covid italiani (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus e Fondazione Vodafone Italia impegnate in prima linea dall’inizio della pandemia con iniziative a supporto dell’emergenza sanitaria, sono in questa seconda ondata insieme a sostegno dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico Federico II di Napoli, dell’ospedale Pediatrico Microcitemico di Cagliari e dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per i reparti di Maternità e dell’ospedale di San Giovanni di Dio di Crotone per la terapia sub intensiva. Come si legge in una nota, salgono così a 30 gli ospedali supportati dalla Fondazione Francesca Rava in 11 Regioni, dall’inizio della prima fase della ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) –N.P.H. Italia Onlus eItalia impegnate in prima linea dall’inizio della pandemia con iniziative a supporto dell’emergenza sanitaria, sono in questa seconda ondata insieme adell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico Federico II di Napoli, dell’ospedale Pediatrico Microcitemico di Cagliari e dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per idi Maternità e dell’ospedale di San Giovanni di Dio di Crotone per la terapia sub intensiva. Come si legge in una nota, salgono così a 30 gli ospedali supportati dallain 11 Regioni, dall’inizio della prima fase della ...

Le «bimbe dagli occhi belli» comunicano grazie ad Amelie

Una piattaforma tecnologica innovativa con puntamento oculare e app per smartphone facilita l’interazione con il mondo alle piccole che soffrono di sindrome di Rett ...

