Flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta: gli indizi sono tanti (Di martedì 12 gennaio 2021) Flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman? Per ora nessuna conferma ma tanti indizi: a “lanciare la bomba” è stata la prof di Amici 20 Anna Pettinelli Relazione segreta tra Diletta Leotta e Can Yaman? A svelare il presunto Flirt è stata Anna Pettinelli, professoressa di Amici 20 e speaker radiofonica, durante la sua trasmissione radiofonica a… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 12 gennaio 2021)trae Can? Per ora nessuna conferma ma: a “lanciare la bomba” è stata la prof di Amici 20 Anna Pettinelli Relazione segreta trae Can? A svelare il presuntoè stata Anna Pettinelli, professoressa di Amici 20 e speaker radiofonica, durante la sua trasmissione radiofonica a… L'articolo Corriere Nazionale.

ale47483409 : MA NCHESENSO FLIRT TRA GUENDA E NARDI GELATO? #GFVIP #GUENDA #NARDI #DAYANE #adua #Gregoraci #Salemi #Alessio… - CorrNazionale : Flirt tra #DilettaLeotta e #CanYaman? Per ora nessuna conferma ma tanti indizi: a “lanciare la bomba” è stata la pr… - 3nneciesse : Non ho davvero letto di un presunto flirt tra Guenda e Filipp0 nard1 - MondoTV241 : ?? Bomba a Mattino 5, flirt in corso tra due ex concorrenti del GF Vip (VIDEO) #mattino5 #grandefratellovip… - Novella_2000 : Bomba a Mattino 5: flirt in corso tra due ex inquilini eliminati del #GFVip (VIDEO) -