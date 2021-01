Fiumicino e i 364 casi di Coronavirus | l’appello del sindaco Montino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 gennaio 2021) “Di nuovo in salita il numero dei positivi in città: oggi il report della Asl RM3 segnala 364 persone in totale tra i residenti nel nostro Comune”. Lo dichiara ilEsterino. “I nuovi, da ieri, sono 40 mentre sono 21 i guariti – spiega il– L’età media è di 40 anni, mentre il rapporto con la popolazione complessiva è pari a 0.44. Sono sempre Isola sacra ele località più colpite con il 72% diin totale. Come si vede dai report di questi giorni, non c’è un trend stabile, i dati continuano a salire e scendere mentre il nostro obiettivo deve essere consolidare una curva in discesa. Il Governo sta valutando nuove misure per cercare di fare diminuire iquotidiani, ma ognuno di noi ha il dovere di fare quanto è nelle sue ...