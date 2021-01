Fisco | pronte 50 milioni di cartelle esattoriali In arrivo nuova rottamazione

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 gennaio 2021) Sono oltre 50leche sonoa partire nei prossimi mesi. Di queste, 35sono atti di riscossione (, ipoteche, fermi amministrativi) sospesi nel 2020 ai quali si aggiungono quelli di inizio 2021. Ben 15sono gli accertamenti e le lettere di compliance per invitare i contribuenti a rettificare le proprie dichiarazioni., invio scaglionato per evitare problemi di ordine pubblico Si tratta, complessivamente di 50di atti. Circa la metà costituiti da quelli che si sono accumulati nell’anno che si è appena chiuso mentre l’altra metà è quella che si produrrà nel corso di quest’anno. Significa che in ogni mese del 2021 l’Agenzia delle Entrate ...