Fiorentina, Prandelli: “La Coppa Italia ci interessa e l’Inter non è in crisi dopo il pari di Roma” (Di martedì 12 gennaio 2021) La Fiorentina domani sfiderà la Juventus per il match degli ottavi di Coppa Italia. Il mister gigliato Cesare Prandelli ha presentato la partita in sala stampa: "L'Inter è una delle tre squadre più attrezzate per vincere il campionato - ha detto il tecnico della Fiorentina alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia - Noi però teniamo molto a questa competizione, non deve essere un fastidio né un disturbo, vogliamo giocarcela a viso aperto. A chi parla di un'Inter crisi rispondo che non è affatto così". Prandelli ha spiegato quali sono i punti di forza della compagine nerazzurra: "È ricca di grandi campioni, come Lukaku, un giocatore che se riesce a girarsi ha una progressione devastante palla al piede. È una squadra molto fisica e per ... Leggi su itasportpress (Di martedì 12 gennaio 2021) Ladomani sfiderà la Juventus per il match degli ottavi di. Il mister gigliato Cesareha presentato la partita in sala stampa: "L'Inter è una delle tre squadre più attrezzate per vincere il campionato - ha detto il tecnico dellaalla vigilia degli ottavi di- Noi però teniamo molto a questa competizione, non deve essere un fastidio né un disturbo, vogliamo giocarcela a viso aperto. A chi parla di un'Interrispondo che non è affatto così".ha spiegato quali sono i punti di forza della compagine nerazzurra: "È ricca di grandi campioni, come Lukaku, un giocatore che se riesce a girarsi ha una progressione devastante palla al piede. È una squadra molto fisica e per ...

