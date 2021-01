Fiorentina-Inter | i convocati di Prandelli per la Coppa Italia

(Di martedì 12 gennaio 2021) Sono 22 i giocatoridal tecnico Cesarein vista di, gara valevole per gli ottavi di finale della2020-21. Alle ore 15:00 di mercoledì 13 gennaio al Franchi di Firenze i viola ospiteranno la corazzata nerazzurra di Antonio Conte in un match “secco” a eliminazione diretta. Ecco i calciatori a disposizione dell’allenatore dellaPERAmrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Borja Valero, Caceres, Callejon, Castrovilli, Dalle Mura, Dragowski, Duncan, Eysseric, Igor, Kouame, Krastev, Martinez Quarta, Milenkovic, Montiel, Pezzella, Terracciano, Venuti, Vlahovic. SportFace.

Inter : ?? | STATISTICHE Verso #FiorentinaInter di #CoppaItalia: ci avviciniamo al match con numeri e curiosità sulla sfida ?? - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - lillydessi : Fiorentina-Inter, ecco la rivoluzione di Conte: tocca a Radu? Grandi sorprese ovunque - fcinter1908 - Pall_Gonfiato : #Fiorentina, #Prandelli: 'Proveremo a mettere in difficoltà l'#Inter? #Vlahovic? E' forte' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Inter

Manca meno di un giorno alla sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Sui canali ufficiali viola sono usciti i convocati di Cesare Prandelli per la gara di domani. Assenti lo ...Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Bruno per parlare del momento dell’Inter e dell’imminente sfida contro la Fiorentina in Coppa Italia: “L’Inter arriva a Firenze un po’ nervosa, per ...