Fiorentina-Inter | Conte a Rai Sport | “Coppa Italia trofeo importante”

Leggi su intermagazine

(Di martedì 12 gennaio 2021) Antonioalla vigilia di, ottavi di finale della2020/2021 L’allenatore nerazzurro Antonioha presentato la sfida di domani contro la, valida per gli ottavi di finale dellaai microfoni di Rai. Ecco le sue parole. “Laè une sicuramente conta per noi tutti. L’anno scorso siamo arrivati in semifinale e adesso dobbiamo affrontare agli ottavi lache avrà la nostra stessa idea, è un’ottima squadra, magari in campionato non sta esprimendo ancora tutti i suoi reali valori ma è sicuramente un’ottima squadra con grandi ...