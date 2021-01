Fine Foods | operatività su azioni proprie

(Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito del programma di acquisto dicomunicato il 30 aprile 2020 e avviato il 15 maggio 2020 in esecuzione di quanto deliberato dell’Assemblea deglisti del 30 aprile,& Pharmaceuticals ha comunicato di aver acquistato, dal 4 all’8 gennaio 2021, complessive 5.804pari allo 0,0246% del capitale sociale al prezzo medio ponderato di 10,6772 euro, per un controvalore complessivo pari a 61.970 euro A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, all’8 gennaio, la Società detiene 822.612, pari al 3,4899% del capitale sociale. A Milano, punta con decisione al rialzo la performance di& ...

Ultime Notizie dalla rete : Fine Foods

QuiFinanza

