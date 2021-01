Filippo Nardi, recidivo, commenta lo sfogo di Maria Teresa Ruta: “borderline?” (Di martedì 12 gennaio 2021) Filippo Nardi non si smentisce e torna all’attacco di Maria Teresa Ruta. Dopo le numerose battute, gli scherni e i gesti umilianti contro la concorrente del Grande Fratello Vip che gli sono costati la squalifica, Filippo Nardi è stato ospite da Barbara d’Urso a Domenica Live per scusarsi pubblicamente. In quella sede, Filippo si era detto dispiaciuto per aver offeso Maria Teresa e si scusava per i toni volgari con cui le si è rivolto durante tutto il reality show. A quanto pare, però, le sue si sono rivelate lacrime di coccodrillo, perchè si è subito premurato di commentare lo sfogo di Maria Teresa avvenuto poco fa; e i toni non sono certo ... Leggi su trendit (Di martedì 12 gennaio 2021)non si smentisce e torna all’attacco di. Dopo le numerose battute, gli scherni e i gesti umilianti contro la concorrente del Grande Fratello Vip che gli sono costati la squalifica,è stato ospite da Barbara d’Urso a Domenica Live per scusarsi pubblicamente. In quella sede,si era detto dispiaciuto per aver offesoe si scusava per i toni volgari con cui le si è rivolto durante tutto il reality show. A quanto pare, però, le sue si sono rivelate lacrime di coccodrillo, perchè si è subito premurato dire lodiavvenuto poco fa; e i toni non sono certo ...

trash_italiano : La squalifica non è servita. Filippo Nardi, recidivo, commenta lo sfogo di Maria Teresa Ruta: 'borderline?' #GFVIP - WingedMind7 : RT @trash_italiano: La squalifica non è servita. Filippo Nardi, recidivo, commenta lo sfogo di Maria Teresa Ruta: 'borderline?' #GFVIP http… - its__lilo_bitch : se mi capita filippo nardi per strada gli sputo in faccia senza pensarci due volte PERSONA IGNOBILE #gfvip - AndrewPens : Raga,Cecilia una stronza, ma nessuna sarà mai ai livello di Filippo Nardi che sta facendo lo schifo di nuovo. Merda. #GFVIP - TeamElia3 : RT @trash_italiano: La squalifica non è servita. Filippo Nardi, recidivo, commenta lo sfogo di Maria Teresa Ruta: 'borderline?' #GFVIP http… -