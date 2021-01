Filiera del biologico: Avviso Pubblico del Mipaaf (Di martedì 12 gennaio 2021) In Gazzetta ufficiale l’Avviso Pubblico del Mipaaf per la Filiera del biologico: oltre 4 milioni di euro per progetti di ricerca nel settore “Il nostro obiettivo è chiaro: rafforzare l’intera Filiera del biologico, che consideriamo un comparto sempre più strategico per l’agricoltura italiana verso la sostenibilità integrata individuata dal Green deal, dalla strategie Farm to… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 12 gennaio 2021) In Gazzetta ufficiale l’delper ladel: oltre 4 milioni di euro per progetti di ricerca nel settore “Il nostro obiettivo è chiaro: rafforzare l’interadel, che consideriamo un comparto sempre più strategico per l’agricoltura italiana verso la sostenibilità integrata individuata dal Green deal, dalla strategie Farm to… L'articolo Corriere Nazionale.

