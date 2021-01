FIFA 21: pick aggiuntivi con l’obiettivo Weekend League Plus! (Di martedì 12 gennaio 2021) EA Sports ha rilasciato martedì 12 gennaio un nuovo obiettivo che permetterà di ottenere pick aggiuntivi giocando la prossima FUT Champions Weekend League! Come era già accaduto lo scorso anno su FIFA 20 basterà vincere un certo numero di partite per vedersi assegnare un pacchetto “Scelta giocatore”, ossia “Player pick” che conterrà al suo interno L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di martedì 12 gennaio 2021) EA Sports ha rilasciato martedì 12 gennaio un nuovo obiettivo che permetterà di otteneregiocando la prossima FUT Champions! Come era già accaduto lo scorso anno su20 basterà vincere un certo numero di partite per vedersi assegnare un pacchetto “Scelta giocatore”, ossia “Player” che conterrà al suo interno L'articolo proviene da FUT Universe.

c0n4n82 : RT @CB_Ignoranza: CICCIO CAPUTO FOR TOTY: - eliminerà il kick off glitch; - cancellerà i gol al 45º; - nerferà Adama Traoré, Saint Maximin… - HHezerS7 : @CDTV126 Eh ormai per colpa di fifa se sul cellulare scrivo pi in automatico deve scrivere pick, subito corretto pe… - medteo : RT @CB_Ignoranza: CICCIO CAPUTO FOR TOTY: - eliminerà il kick off glitch; - cancellerà i gol al 45º; - nerferà Adama Traoré, Saint Maximin… - benenene98 : RT @CB_Ignoranza: CICCIO CAPUTO FOR TOTY: - eliminerà il kick off glitch; - cancellerà i gol al 45º; - nerferà Adama Traoré, Saint Maximin… - Zanna_10 : RT @CB_Ignoranza: CICCIO CAPUTO FOR TOTY: - eliminerà il kick off glitch; - cancellerà i gol al 45º; - nerferà Adama Traoré, Saint Maximin… -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA pick FIFA 21: pick aggiuntivi con l'obiettivo Weekend League Plus! FUT Universe FIFA 21: pick aggiuntivi con l’obiettivo Weekend League Plus!

Completando l'obiettivo Weekend League Plus si potranno ottenere pick aggiuntivi, in questo caso relativi al TOTW 16! Scopri come fare!

FIFA 21, svelato il nuovo TOTW!

Electronic Arts ha svelato il team della settimana di FIFA 21 Ultimate Team. Nella lista c'è anche Cristiano Ronaldo in versione 94!

Completando l'obiettivo Weekend League Plus si potranno ottenere pick aggiuntivi, in questo caso relativi al TOTW 16! Scopri come fare!Electronic Arts ha svelato il team della settimana di FIFA 21 Ultimate Team. Nella lista c'è anche Cristiano Ronaldo in versione 94!