FERRARA – Bracconieri e pescatori lottano e si scontrano per difendere il "Grande fiume" Po dalle mani dei predatori. È la trama di 'Delta', nuova pellicola di Michele Vannucci, che da giovedì e fino al 20 febbraio sarà girata anche a Ferrara. Nel cast, tra gli altri, ci sono anche gli attori Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio, che nel film si affronteranno in una lotta che vede, appunto, il Po teatro degli scontri tra bracconieri e pescatori, impegnati nella difesa del Grande fiume, per proteggerlo dalle mani dei predatori.

Ultime Notizie dalla rete : Ferrara diventa Ferrara diventa set cinematografico per "Delta", film sul Grande Po - DIRE.it Dire Il Paese diventa il set di un film, divieto di transito in via Chiavica

Sono iniziate le riprese cinematografiche del film Delta sulle rive del Po nel territorio di Occhiobello. Per consentire la sosta dei veicoli al servizio della troupe, sabato 16 gennaio dalle 7 alle 1 ...

