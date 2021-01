Ferno | 6000 abitanti | a ogni estrazione della Lotteria un biglietto vincente Ma per il ministero è tutto ok

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 gennaio 2021) “Ma quella ricevitoria aè proprio benedetta dalla fortuna o qualcosa non funziona?! Io e il collega Leonardo Tarantino presenteremo di nuovo una interrogazione al, affinché ci spieghino nel dettaglio le procedure adottate dall’Agenzia delle Dogane. Quattro biglietti vincenti in due estrazioni lasciano a bocca aperta più di una persona”. Così il deputatoLega, Matteo Bianchi denunciando la bizzarra coincidenza.è una Comune del Varesotto che conta circa seimila. Lo scorso anno, laItalia lo premiò con addiritura tre biglietti, quasi in sequenza numerica. Il Codacons presentò un esposto e Bianchi presentò anche una interrogazione parlamentare. Anche quest’anno si è ripetuto il “miracolo”. Proprio come accaduto lo scorso anno, è assai ...