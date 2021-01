Fbi, allarme pure per minacce contro Biden, Harris e Pelosi (Di martedì 12 gennaio 2021) WASHINGTON, JAN 12 - L'Fbi sta monitorando notizie di "varie minacce di fare del male al presidente eletto Joe Biden in vista della cerimonia di giuramento" del 20 gennaio. Lo riferisce la Cnn, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 12 gennaio 2021) WASHINGTON, JAN 12 - L'Fbi sta monitorando notizie di "variedi fare del male al presidente eletto Joein vista della cerimonia di giuramento" del 20 gennaio. Lo riferisce la Cnn, ...

repubblica : Stati Uniti, allarme dell'Fbi: pianificate proteste armate in 50 stati - repubblica : Stati Uniti, allarme dell'Fbi: pianificate proteste armate in 50 stati [dal nostro inviato Federico Rampini] [aggio… - HuffPostItalia : 'Proteste in Usa il 17 gennaio': l'allarme dell'Fbi - vincenzolambia4 : RT @Avvocatocapita1: Flirtare con estrema dx porta a questo, in Ita due politici irresponsabili e avidi di potere lo dimenticano. Stati Un… - augusto_amato : Fbi, allarme per proteste e minacce contro Biden. La Camera vota l'impeachment per Trump - Mondo - ANSA -